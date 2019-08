Apple verrouille la batterie de l'iPhone, pour être le seul à pouvoir la changer

Sur le papier, ce n'est même pas une question d'argent : dans les Apple Store et les centres de service agréés, faire changer sa batterie coûte entre 49 et 69 euros tout compris, un peu plus cher que dans certaines boutiques de centre ville, mais la différence n'est pas marquante. À voir Apple tenter de décourager les réparations d'iPhone, on ne peut s'empêcher de se remémorer les mots de Tim Cook parlant à ses actionnaires il y a quelques mois, expliquant que les ventes d'iPhone avaient souffert de la capacité des utilisateurs à faire durer plus longtemps leur iPhone existant en changeant sa batterie. L'intérêt de la marque, ce n'est pas de faire durer votre iPhone coûte que coûte, ou de juste vous vendre une nouvelle batterie, mais plutôt de vous pousser vers le dernier modèle en rayon, logique.





Pour l'utilisateur, tout ça ne peut être qu'une source de confusion. Comment faire confiance au magasin du quartier si votre iPhone vous affiche un message d'erreur du fait de la nouvelle batterie qu'il vient d'y installer ? Et tout le monde ne peut pas pousser la porte d'un Apple Store. La France n'en compte qu'une vingtaine, dont huit pour la seule région parisienne, et même le réseau de centres de service agréé ne couvre le pays que de manière très inégale. Dans nombre de villes moyennes, de Montluçon à Agen ou de Brive-la-Gaillarde à Auxerre, passer par la filière officielle vous enverra à 50 à 70 kilomètres de chez vous, et demander une intervention par correspondance immobilisera votre iPhone pendant huit jours au moins.