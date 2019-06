Après les disques et les stades, le groupe BTS veut investir les smartphones de ses fans

Le boys band dispose de poupées Mattel à son effigie, prononce des discours à l’ONU, possède son pop-up store à Paris, remplit les plus grandes salles de concert en quelques minutes, rafle des prix aux Billboard Awards américains, grille la politesse à Taylor Swift pour la vidéo la plus vue sur YouTube en 24 heures (Idol) et tape la discute avec Ariana Grande ou encore Kylian Mbappé en couverture de Time Magazine comme “Leaders de la prochaine génération”.





Mais les sept garçons ont surtout tout compris de la force des réseaux sociaux en 2019. BTS totalise ainsi plus de 20 millions d’abonnés sur Twitter -qui a même créé des emoji spéciaux pour eux- et plus d’un million sur Instagram. Et ils n’y sont pas avares en photos, vidéos et autres immersions dans leur quotidien.