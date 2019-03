Rencontres en ligne : Tinder a modifié son algorithme, vous aimera-t-il toujours autant ?

Mais le "score Elo", pour Tinder, c'est terminé. C'est en tout cas ce qu'explique une note publiée ces jours derniers sur le blog officiel du site. Sans rentrer dans trop de détails, l'application y dresse les contours de son fonctionnement, liste certains des paramètres qui décident des profils qui vous seront présentés et sur quels critères le votre sera affiché pour d'autres utilisateurs. Et si Elo n'est plus, son esprit n'a pas complètement disparu. Fini le "score de désirabilité", l'algorithme se baserait désormais sur votre utilisation de l'application, sur les profils sur lesquels vous swipez à droite, pour vous en proposer d'autres, comparables, avec lesquels votre profil à vous serait compatible.





Surtout, le fonctionnement de Tinder semble désormais donner une prime à la disponibilité. Disponibilité dans l'application tout d'abord, en privilégiant les profils qui se connectent régulièrement -rien ne sert d'afficher un profil qui ne répondrait jamais. Disponibilité géographique ensuite, en mettant en avant les utilisateurs proches de chez vous.