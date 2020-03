Applis, chaînes YouTube, Podcast... : notre sélection pour faire du sport à la maison en période de confinement Il va falloir commencer à s'habituer à faire du sport à la maison − iStock

EFFORTS – (quasi) Interdiction de sortir, salles fermées : les amateurs de fitness et de courses à pied rongent leur frein avec les mesures de confinement prises par le gouvernement. Entre le manque et la peur de prendre des kilos, il faut trouver un moyen de ne pas perdre ses bonnes habitudes ou peut-être en prendre de nouvelles. LCI vous propose sa sélection d’applis et sites internet pour trouver votre parfait coach virtuel sans sortir de la maison.

Avec les deux semaines de confinement à surmonter, et peut-être encore plus encore, comment allons-nous nous entretenir physiquement ? Certes, il est possible de faire le tour de son pâté de maison en courant, sans oublier de sortir avec l’attestation adéquate. Mais cela ne rassasiera surement pas les adeptes des salles de sport, joueurs de foot, nageurs assidus etc. Heureusement, à l’heure de la technologie, il existe de multiples solutions à la maison pour ne pas dépérir, pour s’entretenir et lutter contre le grignotage. Et pour les moins motivés habituellement, une bonne occasion de s’y mettre. Voici une sélection d’applications, de chaînes Youtube ou de podcast pour y parvenir.

Chaînes YouTube

Gym Direct : Pour faire comme à la télé ! Auto-proclamée plus grande salle de sport du monde, la chaîne YouTube de l’émission éponyme mise sur le sourire, le rythme et la musique. Chaque vidéo de 26 minutes environ est composée de trois parties : l’échauffement, l’exercice selon la partie que vous voulez travailler, le stretching. Il est possible de choisir une thématique par vidéo (cuisses, fessiers, abdominaux, dos, position…), une activité (yoga, danse, Pilate, cardio, brûler les graisses, renforcement musculaire…). Vous suivez les coachs à l’écran pour faire vos exercices.

P4P Français : Pour ceux qui veulent voir où ça fait mal Renforcer ses abdos, les sculpter, faire un entraînement complet jambes-abdos-fessiers, opter pour des exercices courts, avec ou sans matériel à disposition. Il y en a pour tous les goûts et toutes les possibilités sur cette chaîne dédiée au fitness et à la musculation. On aime que les exercices soient modélisés. On se rend mieux compte des parties du corps qui sont travaillées, des gestes à accomplir et des erreurs à éviter. Vous pouvez ajuster chaque exercice à votre niveau de difficulté. Bien que pas mise à jour depuis quelques temps, la chaîne regorge d’excellentes vidéo classées par thématique et par durée de séance.

Applications mobiles

7 Minutes Workout : Pour ceux qui débutent ou ont peu de temps Application très populaire, elle va aider ceux qui veulent se remettre au sport en douceur. Et pour cela, sept minutes d'efforts suffisent quotidiennement (hors échauffement préalable et étirements à la fin !), sans avoir besoin de matériel. Chaque exercice dure environ 30 secondes et est suivi par 10 secondes de récupération. Des vidéos explicatives vous détaillent chaque mouvement, une voix vous accompagne ensuite. Au total, 12 exercices et une vingtaine de variations (crunch abdos, fentes, pompes, chaises, etc.). C'est court mais intensif ! L'appli dispose d'un calendrier pour vous aider à être organisé et surtout assidu. Pour avoir un programme plus avancé et individualisé, il faudra passer par l'offre premium. Prix : gratuit, 1,99 euros pour le plan d'entraînement personnalisé - Disponible sur iOS et Android

FitAndView : du sport en visioconférence avec vos amis La visioconférence, ça ne sert pas seulement pour rattraper vos réunions en retard. Même si vous ne pouvez pas rejoindre vos amis à la salle de sport, vous pouvez désormais faire du sport avec eux depuis chez vous. L’appli propose différents programmes d’entraînement, cours de yoga ou de danse, selon votre niveau. Vous fixez un jour et un horaire, puis vous invitez vos amis à se joindre à vous (jusqu’à 7 personnes). Via vos caméras respectives, vous pourrez vous motiver et réaliser les exercices ensemble. Et vous voir à tour de rôle sur les téléphones des autres. Chaque vidéo représente avant tout un coach réalisant l’exercice que vous devez effectuer. Prix : 8,99 euros (1 semaine d’essai gratuit) – Disponible sur iOS - Plus d'infos sur le site www.fitandview.com

BeStrong : Sport, aliments, hygiène de vie... pour ceux qui veulent un programme complet Plus qu’une simple appli de fitness, BeStrong est un coach personnel. Il y a évidemment de multiples programmes sportifs variés à disposition, avec un chronomètre à disposition pour les faire dans les temps. Une vidéo vous explique l’exercice à réaliser avec un descriptif détaillé et simple. Les séquences s’adaptent au matériel que vous possédez, au temps dont vous disposez et à différents critères personnels (âge, forme, etc.). Vous pouvez prendre des photos de vous pour suivre l’évolution de votre silhouette. Votre programme personnalisé est ensuite défini. L’atout de l’appli, c’est son accompagnement alimentaire avec des recettes saines proposées, et des conseils pour votre quotidien (santé, hygiène de vie…). Prix : à partir de 7,49 euros/mois, 10 jours d’essai gratuit - Disponible sur iOS et Android - Plus d'infos sur www.bestrong-app.com

Podcast

# VitalTraining : pour faire du sport sans écran Chaque matin, un podcast et un exercice à réaliser autour d’une thématique : éliminer la culotte de cheval, tonifier ses bras, dessiner sa taille ou encore raffermir sa poitrine. En huit minutes, Emilie Cailleau, coach fitness et journaliste, vous propose des exercices simples et efficaces. Et pas besoin d’avoir de matériel pour les réaliser. Vous écoutez les précieux conseils et vous les faites à votre rythme. Disponible sur de multiples plateformes de Podcasts (Spotify, Deezer, Apple, Google, Majelan, podtail, Castbox, etc.) et même en skill pour les appareils embarquant l’assistant Amazon Alexa.

Jeu vidéo

Ring Fit Adventure : pour faire du sport en famille Et si vous faisiez du sport en famille ! Le nouveau jeu de Nintendo permet de s'appuyer sur l'arceau fourni pour s'entraîner de manière totalement ludique, comme si vous étiez plongé dans un jeu de rôle. Il est possible de s'affronter tout au long de la soixantaine d'exercices proposés, des mini-jeux compétitifs et même de concevoir son propre programme d'entraînement. Pour jouer à plusieurs face à l'écran. (Disponible exclusivement sur Nintendo Switch). Prix : 70 euros le jeu + l'arceau