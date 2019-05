Après Christchurch, Facebook revoit son arsenal contre les intox et l'ultra-violence

L'autre pan de cette modération préventive sera technologique. Si Facebook sait déjà assigner une signature à chaque vidéo, pour pouvoir en dépublier chaque copie éventuelle, il ne sait pas faire à coup sûr face à la prolifération de versions, même légèrement modifiées, d'un même contenu. Plus difficile encore, l'algorithme devra distinguer entre ceux qui partagent innocemment un contenu de ceux qui le modifient pour passer entre les mailles du filet ou qui le falsifient. Il devra comprendre aussi l'intention et le contexte d'un post, faire la différence entre le partage aveugle et la critique.





Après Christchurch, tant pour Facebook que pour d'autres plateformes comme Youtube, la difficulté était en effet de distinguer les republications de la vidéo du tueur des extraits utilisés par exemple par les chaînes de télévision et publiés en ligne. Pour ce faire, le réseau social vient d'annoncer une enveloppe de sept millions et demi de dollars, qui vont financer les travaux de recherche de trois universités américaines (Cornell, Berkeley, et l'Université du Maryland), qui travaillent sur des systèmes de détection automatique et d'analyse du contexte. Un travail de longue haleine, car comme le reconnaît Facebook, "ces problèmes sont complexes, et nos adversaires changent constamment de tactiques."