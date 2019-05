Après le blocus de l'administration Trump, l'empire Huawei contre-attaque

Pour organiser sa riposte et concentrer ses arguments en un seul endroit, Huawei a ouvert un compte Twitter spécifique, @HuaweiFacts. L'entreprise y délivre ses propres messages et retweete articles et tribunes qui apportent de l'eau à son moulin quand celles-ci dénoncent le manque de preuves et les effets d'une guerre commerciale dont les deux pays ne voient plus le bout.