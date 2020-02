Après le fiasco de l'an passé, 2020 sera-t-elle réellement l'année du smartphone pliable ?

L’an dernier, après des années d’attente, le tout premier smartphone pliable avait fait son apparition sous les yeux ébahis et curieux des médias et observateurs présents dans la cité californienne. Au point d’en éclipser totalement les Galaxy S10 censés être les stars du jour. Et dire cela, ce n’est pas faire injure à Royole et son FlexPai , dévoilé quelques mois plus tôt, mais qui s’apparentait davantage à une démonstration technique de pliage d’écran OLED que de véritable produit d’avenir.

Et la concurrence s’annonçait même féroce avec Huawei dévoilant quelques jours plus tard au Mobile World Congress de Barcelone son Mate X tandis que Xiaomi officialisait son entrée future dans la compétition avec un smartphone se dépliant en trois parties. Au grand rendez-vous mondial de la téléphonie, le smartphone pliable semblait même voué à être la grande tendance de l’année avec des modèles également chez des fabricants aussi inattendus qu’Energizer.

Pour la première fois depuis plusieurs années, le format d’un smartphone changeait du tout au tout, au-delà des simples questions de diagonale d’écran ou de résolution. Le Galaxy Fold proposait de basculer d’un appareil étroit à un livre déplié de la taille d’un iPad Mini avec un écran de 7 pouces, six capteurs photo répartis en trois versions d’appareil photo et de multiples propositions d’usage. Et même si on lui reprochait un design un peu épais et surtout un prix dissuasif (2.020 euros), rarement un produit n’avait suscité autant d’attente depuis longtemps.

Seulement, tel Saint-Thomas, il faut le voir pour le croire. Et l’attente fut bien plus longue que prévue. La faute aux déboires rencontrés par le Galaxy Fold peu avant son lancement fin avril-début mai après les premiers tests désastreux des médias américains qui avaient soulevé des défauts. Il n’en fallait pas plus pour que Samsung renvoie tous ses produits à la case usine et remodèle la charnière et l’écran de protection. Huawei pensait alors sans doute avoir la voie royale pour devenir le premier constructeur d’envergure mondiale à lancer son produit. Mais rien ne se dessina non plus comme prévu avec des retards à foison dans la fabrication, la firme chinoise ayant sans doute été échaudée par le bad buzz de son rival. Et la vague du smartphone pliable fut stoppée nette l’été venu.

Mais elle ne reprit guère plus à l’automne. Certes, Samsung finit par dégainer son smartphone, mais en version collector et en petit nombre jusqu’à la fin décembre. De son côté, le Mate X d'Huawei ne franchit pas les frontières de la Chine et se fait toujours attendre chez nous. Bref, un coup d’épée dans l’eau pour le marché du smartphone qui attendait une révolution et se retrouva dépourvue de son nouveau chapitre.