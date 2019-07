Après les poussettes, berceaux et bodies connectés, un capteur intégré... aux couches Pampers

Et tout le monde s’y met. Dernier en date à se jeter dans la bataille de la puériculture connectée, Pampers. La marque américaine vient de présenter sa première couche connectée. Elle embarque un capteur d’activité qui permet de connaître le taux d’humidité de la couche. Dès qu’il est trop élevé, les parents reçoivent une notification, histoire d’éviter les pleurs et de garder les fesses propres de bébé. Baptisé Lumi by Pampers, le système comporte aussi une caméra qui surveille les faits et gestes de bébé, et répercute le tout à l’application qui centralise toutes les informations (horaires des siestes, durée du sommeil, repas, changes, etc.). Le produit devrait être en vente à l’automne.