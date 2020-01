Quatre applis pour vous aider à tenir vos bonnes résolutions de début d’année 2020

FÉE CLOCHETTE - Fini les bonnes résolutions du 31 décembre qui s'évanouissent le lendemain dans les vapeurs du champagne tiède. La technologie est là pour nous motiver et nous rappeler à l'ordre, comme une Fée Clochette bienveillante, mais insistante.

Arrêter de fumer, se remettre au sport, et perdre du poids, voilà dans le désordre le tiercé des bonnes résolutions que prennent des millions de français chaque année. Utiliser la nouvelle année comme une ardoise vierge, repartir à zéro, c’est courant. Ce qui l’est moins, c’est de tenir cet engagement à soi-même sur la durée. Jusque-là, c’était nos proches qui pouvaient nous rappeler à nos serments de la Saint-Sylvestre. Aujourd’hui, ce sont des applications qui le font, avec empathie certes, mais elles ne vous lâcheront pas.

Pour arrêter de fumer : Quit Now

L’application est américaine, mais fonctionne parfaitement en français. Au premier lancement, vous devrez renseigner votre fiche de nouvel ex-fumeur. Depuis quand fumiez-vous -puisque l’on parle désormais au passé- combien de cigarettes par jour, combien vous coûtait un paquet ? Autant d’informations qui iront alimenter votre tableau de bord, la page d’accueil de l’application, qui affiche en temps réel le nombre de cigarettes évitées, l’argent économisé, les jours d’espérance de vie potentiellement regagnés. Pour combattre les baisses de motivations, un forum des utilisateurs de l’app est toujours là, disponible. Enfin, pour vous accompagner sur la durée, une liste des bienfaits de l’arrêt de la cigarette vous dira à quel moment vous pouvez vous attendre à retrouver plus de goût et d’odorat, quand vous pourrez vous considérer ex-addict à la nicotine, et à quelle échéance vos facteurs de risques (cancers, cardio-vasculaires, etc.) auront rejoints ceux des non-fumeurs.

Pour se remettre au sport : Couch25K

Strava, Runtastic, Endomondo, les applications pensées pour suivre vos activités sportives sont légion, tant pour la course à pied que le vélo et tout le reste. Pour autant, si vous partez de zéro et que vous voudriez vous mettre au jogging, il en est une qui fait merveille, l’application d’une méthode qui date d’avant le smartphone. “Couch25K”, c’est son nom (ça se dit “Couch to five K” en toutes lettres), est une méthode simple, très graduelle, pour sortir de son canapé et arriver à courir cinq kilomètres sans s’arrêter, le tout en huit semaines d’entraînement, à coup de trois séances par semaine. Chaque séance commence par cinq minutes de marche rapide, puis alterne course et marche pendant une demi-heure environ. La première semaine, vous ne passerez en fait que huit minutes à réellement courir, l’idée est d’avancer lentement, mais sûrement, en évitant le découragement. L’application applique la méthode à la lettre, et vous dit quand il faut passer de la marche à la course et inversement, en tenant le journal de votre progression. Dans sa version de base, elle est entièrement gratuite.

Pour perdre du poids : Withings Health Mate

Là, une app ne suffira pas. Pour perdre du poids, votre meilleure alliée sera une balance connectée. Beaucoup existent sur le marché, notre préférée est chez Withings, startup pionnière du genre, et française. Si la balance vous en dira beaucoup plus sur vous que votre seul poids (fréquence cardiaque, pourcentage de graisses, santé cardio-vasculaire, etc.), c’est surtout l’application qui nous intéresse. Une fois installée, Health Mate vous permettra de vous fixer un objectif de poids, de suivre votre progression, mais aussi de partager vos réussites (ou vos écarts) avec vos amis sur les réseaux sociaux. La fonction qui partage automatiquement votre poids à chaque pesée est à réserver à ceux qui manquent vraiment de motivation.

Pour tout le reste : GoalMap

Le nom ne le dit pas, mais l’application est française, et la bonne résolution, c’est son rayon. Du sport à la santé, du travail à la vie de famille, l’appli permet de se fixer toutes sortes de buts pour les semaines et mois à venir. Vous avez décidé de vous remettre à la lecture ? Vous voudriez voir vos amis plus souvent, être plus efficace au travail, vous coucher tôt plus régulièrement ? GoalMap sait vous aider à vous fixer des objectifs, et à vous y tenir, avec une méthode de coaching simple, un accompagnement quotidien. Si certaines des fonctions de l’application sont payantes, bonne nouvelle : le premier modèle économique de la start-up, c’est de vendre son appli aux entreprises, pour favoriser le bien-être de leurs salariés. Une bonne résolution pour votre patron ?