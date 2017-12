Noël : nos jeux vidéo préférés de 2017 à mettre sous le sapin

C'est incontestablement le jeu le plus envoûtant de l'année. Et pas seulement pour son aspect nostalgique qui ravira les aficionados de Nintendo. Car Link et son Legend of Zelda ont réussi le retour sur la nouvelle star de l'année, la Nintendo Switch. Legend of Zelda : Breath of the Wild n'est pas seulement splendide visuellement. Il modernise les aventures de l'un des plus célèbres héros vidéoludiques dans un vaste monde ouvert dans lequel on se perd avec délice des heures et des heures d'aventure durant. Et que dire de la musique qui l'accompagne !

Un jeu Nintendo disponible exclusivement sur Nintendo Switch – PEGI 12