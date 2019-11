A l'heure de la multiplication des messageries instantanées, nous voulons savoir immédiatement si notre interlocuteur a pris connaissance du message que nous venons de lui envoyer, histoire d'espérer une réponse rapide ou pas. Sur ce point, c'est aujourd'hui facile grâce aux multiples notifications et signaux qui montrent que la missive a bien atterri sur le smartphone du destinataire.

Mais, à l'autre bout de la communication, nous ne voulons parfois pas répondre pour des raisons toutes personnelles. Pas le temps, pas envie de vexer son expéditeur, volonté d'éviter un(e) ex un peu trop collant(e)... mais avec la curiosité de savoir tout de même ce que l'expéditeur nous veut. Or, sur WhatsApp, la petite flèche bleu qui apparaît juste à côté du message vous indique que votre "ami" a bien lu votre message. Alors comment faire pour céder à la tentation de lire sans informer son interlocuteur ? Sachez qu'il existe une petite astuce, on vous explique comment procéder.