L'ASTUCE GEEK - Comment mettre un mot de passe sur un dossier sous Windows

SECRET STORY - Nulle envie que quiconque puisse aller mettre son nez dans ce mystérieux dossier "Divers" ? Bonne nouvelle : sous Windows, vous pouvez protéger son contenu. Notre tuto en vidéo.

Tout le monde a bien le droit de protéger sa vie privée et de garder un jardin secret. Que ce soit pour cacher vos fichiers les plus personnels, pour mettre en sécurité des informations financières ou simplement pour être sûr que même en cas de perte ou de vol, vos dossiers informatiques restent à l'abri des regards, les solutions existent.

Au quotidien, le plus simple, c'est encore de s'assurer que chaque utilisateur potentiel de l'ordinateur possède un compte personnel -en gros, chacun le sien ! Dans ce cas, votre dossier personnel pourra rester inaccessible aux autres utilisateurs, sauf si vous en avez décidé autrement. Mais cela ne protégera pas vos fichiers d'intrus plus décidés ou de quelqu'un qui aurait mis la main sur votre disque dur.