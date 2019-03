L'ASTUCE GEEK - Comment planifier l’envoi automatique de vos SMS sur iPhone et Android

Dans le lot des applications disponibles, nous avons choisi Scheduled, une application simple et complète, dont les fonctions de base sont gratuites et qui fonctionne en français. Installez l'application, lancez-la, confirmez votre numéro de mobile. Vous pourrez alors taper votre premier message et programmer la date et l'heure à laquelle vous voulez l'envoyer.





À ce moment-là, vous recevrez une notification du système, vous permettant d'un clic de retrouver le message et son destinataire, soit dans l'application Messages, soit dans toute autre application de messagerie de votre choix -il est même possible de s'en servir pour envoyer des mails programmés à l'avance. Contrairement à Android, le processus n'est pas automatique. Cette fonction-là existe bien, mais elle n'est pas gratuite.