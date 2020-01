ASTUCE GEEK : Comment savoir qui a utilisé votre adresse Gmail pour vous spammer ?

Si le signe + est bien autorisé dans une adresse mail - contrairement à des signes comme @;:/# et d’autres- certains sites les refusent, craignant des adresses erronées, ou pour vous empêcher d’utiliser le petit stratagème que permet Gmail, peut-être ? Sur CDiscount, par exemple -mais il est loin d’être le seul- impossible de donner anonyme+cdiscount@gmail.com comme adresse, le site le voit comme une erreur. Pour ces récalcitrants, il existe un autre moyen, un peu plus exigeant, mais imparable : le point.

Depuis ses débuts, Gmail a décidé d’ignorer les points dans ses adresses e-mail. Pour lui, anonyme@gmail.com, a.nonyme@gmail.com et a.nony.me@gmail.com sont une seule et même adresse. Un moyen de lutter contre les fautes de frappe, et contre l’usurpation d’identité, que vous pouvez utiliser à votre avantage. Sur CDiscount par exemple, vous pouvez vous enregistrer comme a.nonyme@gmail.com, tous les messages envoyés à cette adresse vous parviendront bien, et vous pourrez remonter à leur source, et détecter la provenance de spams éventuels. Il faudra juste penser à tenir le petit registre des adresses à points que vous utilisez comme identifiants sur vos sites préférés.