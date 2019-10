L'ASTUCE GEEK - Comment supprimer définitivement (et pour de bon) votre compte Facebook

RÉSEAU SOCIAL – Vous aussi, vous avez choisi de quitter Facebook ? Plus facile à dire qu'à faire tant le réseau social possède d'informations sur chacun d'entre nous. Pour être sûr de ne laisser aucune trace, on vous explique comment supprimer définitivement votre compte, tout en conservant notamment vos photos et vidéos souvenirs.

La tendance est au ras-le-bol de Facebook. Des mouvements de contestation naissent un peu partout et les dernières affaires de fuites de données n'ont rien de rassurant. Si vous avez décidé à votre tour de quitter le réseau social, vous avez réalisé qu'une simple déconnexion ne suffit pas. Et que faire de toutes ces photos qui ont égayé vos publications et vos années ? Sachez que Facebook permet de désactiver (temporairement) son compte, aussi bien depuis l’application mobile que sur votre navigateur. Et nombreux sont ceux qui pensent à tort que c’est la seule manière de s’en débarrasser. Mais le réseau de Mark Zuckerberg n'est pas prompt à vous laisser filer aussi facilement. On vous explique comment disparaître vraiment de Facebook sans laisser vos données personnelles derrière vous. Facebook propose en effet une option permettant de supprimer entièrement son compte. Le réseau social précise toutefois qu’il faut parfois jusqu’à 90 jours pour enlever toutes les informations d’un compte et que les messages échangés restent stockés sur le fil de discussion du destinataire. Voici comment procéder.

Sauvegardez vos informations

Avant de décider si vous voulez désactiver ou supprimer définitivement votre compte, Facebook vous permet déjà de sauvegarder toutes les informations qu'il contient. Il suffit d'aller dans les paramètres. Pour cela, cliquez sur la flèche en haut à droite de votre nom sur la version web ou bien depuis les trois petits tirets horizontaux de votre application mobile. Allez ensuite dans "Paramètres et vie privée" puis "Paramètres". Dans "Vos informations Facebook", vous pourrez alors choisir de consulter vos archives, les télécharger (sur une période spécifique ou l'intégralité), etc. Un fichier est mis à votre disposition au bout de quelques jours.

Il est possible d'obtenir une copie de toutes vos données publiées sur Facebook −

Pour les versions mobiles, cliquez sur les trois petits tirets horizontaux en haut (Android) ou en bas (iOS) de votre application. Allez ensuite dans "Paramètres et vie privée" puis "Paramètres". Dans "Vos informations Facebook", vous pourrez télécharger vos informations.

Supprimer ou désactiver

Facebook laisse la possibilité de simplement désactiver son compte. Pour cela, cliquez sur la flèche en haut à droite de votre nom sur la version web . Allez ensuite dans "Paramètres et vie privée" puis "Paramètres". La requête peut prendre jusqu'à 90 jours, prévient Facebook. Mais si vous vous reconnectez avant qu'il ait été supprimé, votre compte sera automatiquement réactivé.

Supprimer ou désactiver Facebook −

Sur la version mobile, il est beaucoup plus difficile de trouver l'onglet pour supprimer ou désactiver son compte. Appuyez sur les trois petits tirets horizontaux de votre application mobile, puis dans "Paramètres". Rendez-vous ensuite dans "Vos Informations Facebook" et dans la partie "Propriété et contrôle du compte". Vous pourrez alors choisir l'option que vous souhaitez.

Supprimer son compte Facebook sur mobile −

Si vous décidez de désactiver votre compte, les autres utilisateurs ne pourront plus voir votre journal. Mais vos amis verront toujours votre nom dans leur liste de contacts. Vous pourrez relancer votre compte quand vous le souhaiterez. Supprimer son compte est en revanche irréversible. Seuls les messages que vous avez échangés restent dans la boîte du destinataire.

Melinda DAVAN-SOULAS