L'ASTUCE GEEK - Comment connecter votre ordinateur à Internet partout grâce à votre smartphone

Lorsque nous travaillons sur notre ordinateur, nous n'avons pas toujours la connexion internet désirée, généralement au moment généralement où nous en avons le plus besoin. Pas de wifi, connexion trop lente, il n’est en effet pas toujours facile de raccorder son PC au web.

Et pourtant, si le réseau 4G est au rendez-vous avec ses hauts débits, votre smartphone peut être votre sauveur et le partage de connexion, votre solution de secours. Votre smartphone se mue alors en modem qui partage ainsi votre forfait de datas mobiles (attention pour les petits forfaits !). Pour cela, deux méthodes s’offrent à vous : soit avec un câble USB, soit via le wifi du téléphone.