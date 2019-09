L'ASTUCE GEEK - Découvrez qui a snobé ou refusé votre demande d'ami Facebook

COPAIN-COPINE – La personne à qui vous avez envoyé une "demande d'ami" sur Facebook l'a-t-elle refusée ou a-t-elle simplement oublié de la valider ? Même si Facebook ne vous le signalera pas explicitement, il existe un moyen simple de savoir si votre demande d'amitié virtuelle a été snobée, voire rejetée. Voici comment procéder.

C'est un problème de plus à rajouter à la longue liste de tous ceux que l'on n'avait pas avant l'ère Internet : en décrivant nos connexions sur Facebook comme des "amis", le réseau social a mis la barre un peu haut. Dans nos "amis", nous avons souvent nos vrais amis, quelques copains, des collègues de travail, des membres de notre famille proche ou éloignée. Mais aussi, avec le temps, des gens dont on finit par se demander au juste comment ils sont arrivés dans cette fameuse liste d'amis.

Du coup, faire une "demande d'ami" sur Facebook n'est pas une science exacte. Or, rien de plus agaçant que d'envoyer une demande et de constater, une semaine plus tard, que son destinataire n'apparaît toujours pas dans notre liste d'amis. "Mais pourquoi !?" Pour éviter la crise de paranoïa ou pour faire le point sur l'état réel de votre relation, il existe un moyen simple de savoir si une personne a supprimé votre demande ou a juste oublié d'y répondre.