L'ASTUCE GEEK - Que faire si votre disque dur externe n’est pas reconnu par votre ordinateur

Première étape, aller vérifier dans les réglages du BIOS, avant même le démarrage de Windows, que votre ordinateur “voit” le disque. Pour ce faire, il faut rentrer dans les menus de réglage du BIOS, désormais appelé UEFI dans les machines plus récentes, une procédure qui varie selon la marque votre ordinateur. Éteignez l’ordinateur, rallumez-le, et l’une des toutes premières choses qui s’affichera à l’écran devrait être la touche sur laquelle appuyer pour entrer dans le menu, le plus souvent la touche F2, mais il peut aussi s’agir de F1, F10, de la touche Supprimer, ou de la touche Esc, selon les cas.

Sur certaines machines récentes, une autre procédure est possible : dans Windows 10, cliquez sur le menu Démarrer (le logo Windows en bas à gauche de l’écran), puis “Paramètres”, “Mises à jour et sécurité”, et “Récupération”. Dans la section “Démarrage avancé”, vous pourrez cliquer sur le bouton “Redémarrer maintenant”, pour arriver dans un menu où vous choisirez “Dépannage”, puis “Options Avancées”, et enfin “Changer les paramètres du microprogramme UEFI”.





Quelle que soit la marque de votre PC ou le modèle de votre BIOS/UEFI, un menu d’information devrait s’afficher, détaillant par exemple la mémoire installée dans la machine, le modèle de processeur utilisé, et surtout le ou les disques durs connectés au système. C’est ici que d’ordinaire vous devriez voir s’afficher la marque et la capacité de stockage de votre disque dur externe. Si la machine le voit bien, c’est que vous êtes en bonne voie. Vous pouvez maintenant redémarrer l’ordinateur, et laisser Windows se charger.