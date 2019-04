L'ASTUCE GEEK - Comment retrouver des informations sur une image avec Google

Vous êtes tombé par hasard, lors de vos séances de surf quotidiennes, sur une photo qui vous intrigue ? Vous ne parvenez pas à identifier clairement la personne qui y est représentée ? Et le site ne donne aucune indication sur le cliché, son origine, son titre. Il n'y a non plus aucun crédit pour cette photo qui semble assez vieillotte.





Pour vérifier si cette image se trouve sur d'autres sites, qui auront peut-être plus d'informations à son sujet, il y a une solution extrêmement simple et rapide : Google Images.