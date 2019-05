L'ASTUCE GEEK - Samsung, Huawei, Sony... 10 conseils pour libérer de l’espace de stockage sur votre smartphone Android

Bien souvent, nous chargeons des applications à la mode. On les utilise un temps et puis, on les oublie dans un coin de notre smartphone. Seulement, elles prennent de la place. Il ne serait donc pas inutile d’aller faire un tour dans la liste de vos applications et d’y faire un peu de ménage pour supprimer celles qui ne vous servent plus.





Que faire ? Allez dans Paramètres >Applications





NB : Faire un peu de ménage également dans vos photos et vos vidéos peut s’avérer salvateur pour votre mémoire.