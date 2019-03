L'ASTUCE GEEK - Photos, conversations... : comment récupérer vos données effacées sur Facebook

Quand on parle de "tout ce que Facebook sait de nous", on en surestime peut-être la portée. Mais le plus souvent, on en sous-estime le volume. Le réseau social, dont le business repose sur la précision des données qu'il détient à votre compte, garde en effet en coulisses nombre d'informations qui n'apparaissent pas -ou plus- sur votre page Facebook.





La bonne nouvelle, c'est que ces informations, vous pouvez y accéder, plus ou moins simplement, selon ce que vous cherchez précisément. Et même si vous n'avez pas des informations effacées à récupérer, l'exercice est pédagogique. Il pourrait bien vous pousser à choisir plus sagement ce que vous partagez ou non et vous remettre en mémoire des moments oubliés de votre vie récente, que Facebook, lui, n'oublie pas. Un voyage dans le temps en quelques clics.