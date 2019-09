Asus dévoile le ROG Phone II, son smartphone gaming ultra-puissant

IFA 2019 – Malgré la perspective du "cloud gaming", les smartphones dédiés au gaming ont encore de beaux jours devant eux. A l’occasion du salon des innovations IFA qui se tient à Berlin cette semaine, Asus a dévoilé son ROG Phone II, un appareil combinant puissance d’un smartphone et facilités pour s’adonner au jeu mobile.

Alors que l’on parle de plus en plus de jeu dématérialisé et de "cloud gaming" avec Google Stadia ou Projet xCloud de Xbox, que le jeu mobile se renforce avec des offres à venir comme Apple Arcade, les smartphones dédiés au jeu vidéo redoublent d'efforts sur un marché qui semble juteux. Avec la possibilité de jouer prochainement sur n’importe quel support, quelle que soit la puissance de son appareil -car ce sont les serveurs du cloud gaming qui géreront tout-, leurs performances peuvent cependant paraître démesurées et on ne donne pas cher de leur avenir. Mais les acteurs du secteur résistent, Asus en tête. Le spécialiste de l’ordinateur portable et des écrans pour gamers a ainsi dévoilé ce mercredi le ROG Phone II lors du salon IFA de Berlin. Ce smartphone monte en gamme par rapport à son prédécesseur, qui a connu un joli succès et auquel il ressemble à s’y méprendre. Le Taïwanais était notamment le premier à avoir annoncé que son smartphone embarquerait le processeur Snapdragon 855 Plus, version boostée du puissant processeur conçu par Qualcomm afin de répondre aux exigences du jeu mobile. Mais il s'est fait damer le pion par son principal concurrent, le BlackShark 2, lancé début septembre avec le même processeur.

Un smartphone pensé puissant pour les gamers

Plutôt élégant avec son revêtement noir, brillant ou mat selon la version, et son logo coloré, marque de fabrique d’Asus, le ROG Phone II a donc été pensé pour le jeu vidéo et la tenue en main au format paysage. Son écran AMOLED de 6,59 pouces (contre 6 pouces pour le premier modèle) va ravir les gamers, non seulement par sa qualité colorimétrique, sa luminosité qui s’adapte parfaitement à l’environnement, mais aussi un taux de rafraîchissement de l’affichage de 120 Hz qui rend l’expérience fluide, notamment pour les jeux de tir ou de courses. Les haut-parleurs stéréo ont également été positionnés à l’avant de manière à ne pas être couverts par les doigts et l’on note la présence de petits boutons sur les tranches pour servir de gâchettes comme sur une manette traditionnelle, avec une latence nettement améliorée. L’ajout du système de vibrations directionnelles -pour savoir d’où vient le danger- permettra une meilleure immersion dans le jeu, tout comme la présence de la technologie DTS:X Ultra qui spatialise bien mieux le son.

Comme le ROG Phone I, son successeur est doté d’un système de refroidissement GameCool II 3D pour éviter la surchauffe en phase de jeu. Au dos, on trouvera donc une aération pour la dissipation thermique. Et l’on peut aussi ajouter au dos le refroidisseur AeroActive Cooler (fourni), quatre fois plus silencieux que le premier modèle. A noter qu’il dispose d’un second port USB-C sur la tranche pour y fixer le refroidisseur ainsi que bon nombre d’accessoires en option, certains du ROG Phone I étant compatibles. Mais là où le nouvel appareil d’Asus se démarque un peu de ses concurrents, c’est sur ses aspects… smartphone ! Il dispose ainsi d’un double capteur photo au dos, identique au module de l’excellent et innovant Zenfone 6 (48 Mpx + ultra-grand angle 13 Mpx). Mais celui-ci n’est pas rotatif et l’on trouve un seul capteur en caméra selfie (24 Mpx). Le lecteur d’empreinte a été positionné sous l’écran comme chez Samsung ou Huawei notamment. On regrettera qu'il soit un peu lourd. Mais l'ensemble, cela en fait un smartphone équilibré -et puissant- entre vie quotidienne et gaming. ASUS ROG PHONE II – Prix : 899 euros pour la version 12 Go de RAM/512 de stockage – 1.199 euros pour la version 12 Go/1 To – Disponible dès le 4 septembre sur le store Asus, mi-septembre chez les revendeurs

Fiche technique

Ecran AMOLED 6,59 pouces à 120 Hz (2340x1080) Processeur Qualcomm Snapdragon 855 Plus (fréquence jusqu’à 2,96 Ghz) Carte graphique Adreno 640 (675 Mhz) Appareil photo : capteur principal de 48 Mpx et ultra-grand angle 125° de 13 Mpx – A l’avant, capteur de 24 Mpx Système de refroidissement GameCool II 3D avec chambre à vapeur Batterie de 6.000 mAh avec adaptateur pour charge ultra-rapide HyperCharge 30W via le port USB-C 12 GO de mémoire vive RAM 512 Go ou 1 To de stockage UFS 3.0 (jusqu’à 2 Gbit/s en débit de téléchargement) Compatible NFC Prise jack pour les écouteurs