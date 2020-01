Attention à l'arnaque : Non, Disney+ ne recherche pas de beta-testeurs en France

Depuis plusieurs jours, un lien circule sur les réseaux sociaux invitant les internautes à s’inscrire pour devenir beta-testeur du futur service de streaming vidéo de la célèbre souris. Depuis son lancement mi-novembre, Disney+ a déjà connu un fort succès aux Etats-Unis avec plus de 10 millions d’inscrits dès les premiers jours. Certains tentent donc de profiter de la frénésie ambiante pour profiter des plus enthousiastes.

Pas la patience d’attendre le 31 mars pour regarder légalement The Mandalorian ? Alors quand on vous propose d’accéder à Disney+ avant son arrivée en France, de profiter de l’énorme catalogue des films Disney, Star Wars, Pixal ou encore Marvel, vous n’avez pas envie d’hésiter une seule seconde. Et pourtant, ceci est une arnaque.

L’annonce renvoie vers un site qui reprend les codes visuels de la marque, le logo du service et les images de personnages emblématiques. A y regarder de plus près et en lisant attentivement le texte, on s’aperçoit rapidement de l’arnaque. Tout d’abord en raison des multiples fautes d’orthographe, de syntaxe et de grammaire. Visiblement traduit de l’anglais de manière approximative, on peut constater des absences de "s" au pluriel, des tournures incorrectes ou encore du nom de la chaîne National Geographic devenue "National Géographique".

Et lorsque vous voulez valider votre inscription en tant que beta-testeur, il vous est réclamé deux euros "à cause de la loi" qui ne permet pas "d’offrir des services gratuits". Cependant, rien dans la loi français ne va dans ce sens et n'est mentionné précisément.