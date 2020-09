Canada : un conducteur de Tesla s’endort au volant à 144 km/h avec l’Autopilot activé

Une voiture avançant seule sur l’autoroute, avec un conducteur endormi derrière le volant : la fonction "Autopilot" des véhicules de la marque d'Elon Musk est un nouvelle fois mise en cause. Un automobiliste canadien roulant à bord d’un véhicule Tesla Model S a été arrêté le 9 juillet dernier près de la ville de Ponoka, dans la province de l’Alberta au Canada. "La voiture semblait être autonome, roulait à plus de 140 kilomètres par heure, avec les deux sièges avant complètement inclinés et les deux occupants semblaient dormir", a déclaré ce jeudi la Gendarmerie royale canadienne (GRC), dans un communiqué relayé par le site Global News.

Le conducteur, âgé de 20 ans et originaire de Colombie-Britannique, doit comparaître en décembre prochain devant le tribunal pour excès de vitesse et conduite dangereuse, précise le communiqué. Tesla rappelle pourtant régulièrement aux conducteurs que sa fonction "Autopilot" ne rend pas le véhicule véritablement autonome, en tout cas pour le moment. "Autopilot permet à votre véhicule de maintenir une trajectoire, d’accélérer et de freiner automatiquement dans sa voie", explique le constructeur américain sur son site internet. "Les fonctionnalités actuelles de l’Autopilot exigent une surveillance active de la part du conducteur et ne rendent pas le véhicule autonome", souligne la marque de véhicule électrique.