Au rayon high-tech, des cadeaux sans se ruiner

L'un des effets les plus surprenants des grèves de cette fin d'année, c'est le coup de fouet qu'elles ont donné au télétravail. Plus besoin de rester assis à un bureau, on peut télétravailler du fond de son fauteuil, allongé sur son canapé... ou même dans son lit ? À vous de choisir, toujours est-il que pour travailler confortablement, il vous manquera un accessoire. Il s'appelle iMoov, un support pour ordinateur portable, pour tablette ou smartphone, qui peut surélever votre machine de travail sur un bureau, mais surtout la soutenir en tout confort posé sur vos genoux. Une belle réussite de design, qui se replie pour ne plus prendre que l'espace d'une grosse tablette. Comptez 70 euros environ.

Enfin, pour rendre plus intelligente et connectée votre télé du salon, ou pour emporter avec vous tous vos services de vidéo à la demande, difficile de ne pas mentionner le Fire TV d'Amazon, une petite clé à brancher sur la prise HDMI du téléviseur. Une fois connectée au Wifi, elle permettra de jouer tous les contenus non seulement d'Amazon Prime Video, mais aussi de Netflix, de Molotov et de centaines d'autres services. Bon point pour la télécommande livrée avec, qui évite d'avoir à utiliser son smartphone pour piloter l'ensemble. Bon point aussi pour la tolérance du système, qui sait se connecter à toutes sortes de réseaux Wifi, comme ceux des hôtels par exemple. Comptez une quarantaine d'euros pour le modèle de base, et 20 euros de plus pour le modèle 4K.