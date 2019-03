VIDÉO - Les Français plébiscitent les livres audio

Et les avantages du livre audio sont clairs : écouter plutôt que lire s’avère plus relaxant (58%) et permet d’avoir une autre activité en simultané (35%). Il faut dire que la proposition est de plus en plus vaste, des podcasts aux livres en passant par des contenus originaux toujours plus nombreux. La facilité d’accès via des applis, différents supports mobiles ou les assistants vocaux permet en outre une démocratisation croissante.





Et les adeptes du livre audio n’ont pas des goûts radicalement différents du lecteur "classique". Dans le Top 5 des genres les plus écoutés, on trouve en tête le roman (46%), suivi du thriller-roman policier (35,2 %). Les ouvrages sur le développement personnel (23%) complètent le podium devant les sciences humaines (22%) et la littérature érotique (13 %).