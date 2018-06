AUTO INFO - Le nouveau Volvo V60, un break dynamique et polyvalent

Le nouveau Volvo V60 est un break élégant d'une dimension impressionnante de 4 m 76, ce qui fait de lui le plus long break du segment, il est aussi polyvalent et a été imaginé pour vous faire profiter au mieux de chaque instant. À bord, savoir-faire suédois et technologies intelligentes se conjuguent pour créer un lieu où il fait bon passer du temps. À l'intérieur comme à l'extérieur, le V60 se distingue par la qualité et la fonctionnalité qui font la réputation du design scandinave le plus raffiné.





Ce samedi 9 juin 2018, Benoit Dhomps, dans sa chronique " Auto Info ", nous fait découvrir le nouveau break Volvo V60. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du samedi 9 juin 2018 présentée par Christophe Moulin sur LCI.