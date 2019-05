Avant l'arrivée de son "Netflix", Apple relooke son application TV : qu'allez-vous y trouver ?

Première grande nouveauté, l'arrivée de l'offre Apple TV Channels : les utilisateurs vont pouvoir s'abonner via l'application à différentes chaînes payantes à l'unité telles que MyCanal ou encore la nouvelle venue StarzPlay avec ses films et contenus originaux. Elle sera disponible d'ici la fin du mois de mai (4,99 euros par mois – 7 jours d'essai gratuit). D'autres viendront s'ajouter au fil des mois. Et il sera possible de télécharger des programmes pour en profiter hors ligne.





Plus besoin de charger les différentes applications de replay ou de programmes des chaînes, de créer des comptes via leur appli ou leur site en ligne. Tout est désormais centralisé derrière vos seuls identifiants Apple ID pour une plus grande simplicité. Vous vous inscrivez et vous profitez du service avec votre compte Apple. La partie Regarder s'améliore également et sert de portail d'accueil. Vous y retrouvez ce que vous avez commencé à regarder ("A suivre"), des suggestions de contenus ("A ne pas manquer"), des recommandations personnalisées selon vos goûts ("Pour vous"). Vous pouvez créer vos playlists. La navigation a été grandement facilitée et n'est pas sans rappeler celle de Netfix, avec notamment les trailers qui se lancent automatiquement quand on se trouve sur la fiche d'un programme.





D'autres onglets font leur apparition :

- Films et Séries TV avec des classements thématiques et l'indication des contenus 4K HDR disponibles

- Enfants : tous les contenus référencés sont centralisés. Pour rassurer les parents, Apple a indiqué avoir misé sur des contenus "de grande qualité", reprenant les héros préférés des plus petits. Les contenus peuvent être triés par âge ou thématique.

- Bibliothèque : tous les achats effectués sur iTunes Store ou téléchargés s'y trouvent.