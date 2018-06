Avec Assassin's Creed Odyssey, Ubisoft réinvente sa franchise

Après l'Egypte Antique, Assassin's Creed continue sa traversée de l'histoire en reculant encore plus pour retourner aux sources. Et offrir du changement dans l'approche du jeu à succès d'Ubisoft. Car si les premières images rappellent Assassin's Creed Origins par le côté antique et les civilisations de l'époque, on nous promet qu'il ne faut pas y voir un Bayek transposé de l'autre côté de la Méditerranée. L'époque ne se prête pas à retrouver le Medjay, malgré toutes les failles temporelles et époques traversées par les héros contemporains de la saga. Ici, vous aurez le choix entre incarner Alexios ou Kassandra, deux descendants spartiates. Mais à la différence d'Assassin's Creed Syndicate, pas de bascule possible en cours de route entre les deux héros : vous devez choisir au début de l'histoire et vous y tenir.





Car dans cet Assassin's Creed Odyssey, tout est question de choix et c'est là la petite révolution. "On a voulu offrir au joueur plus d'autonomie qu'il n'en a jamais eu dans un Assassin's Creed", explique Scott Philips. "Chacun va vivre ainsi sa propre odyssée car les choix que vous serez amenés à faire détermineront votre histoire, qui sera forcément différente de celle des autres joueurs." Ubisoft opte ainsi pour transformer son jeu en véritable jeu de rôle et d'aventure "qui ne soit pas scripté et qui laisse au joueur la possibilité de visiter les mondes magnifiques qu'on propose", ajoute Patrick Klaus. Vous serez amenés lors de scène de dialogues à faire des choix parmi les réponses proposées qui auront un impact sur l'histoire et le monde qui vous entoure. Allez-vous tenter de séduire votre interlocuteur, lui mentir ou le mettre en difficulté ?