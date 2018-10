Avec Chrome 70, des centaines de sites web sécurisés ne seront plus accessibles

La prochaine version de Chrome, le navigateur de Google, sera disponible au téléchargement le 16 octobre prochain. Si beaucoup d’internautes attendent avec impatience son déploiement, ce n’est pas le cas des développeurs. En effet, de nombreux sites internet utilisant les certificats HTTPS délivrés par Symantec, VeriSign ou encore RapidSSL, seront bloqués, a prévenu la firme de Moutain View.





L’accès via Chrome 70 sera donc interdit et un message d’erreur s’affichera à l'écran, précise le géant des nouvelles technologies dans une note sur sa page dédiée aux développeurs.. Le problème, c'est que ces certificats sont encore utilisés aujourd'hui par de nombreux sites web pour établir une connexion sécurisée entre l'utilisateur et le service web en question.