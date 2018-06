Bientôt, votre boîte à lettres connectée saura dire "Vous avez du courrier"

Principal souci, sous forme de Lapalissade : pour que votre boîte aux lettres soit connectée, il lui faut une connexion. Pourquoi pas le Wifi, comme l'essentiel des objets de la maison ? Pour plusieurs raisons: d'abord, le signal du wifi vient de l'intérieur de l'habitation, et a parfois du mal à connecter des caméras extérieures posées sur les murs, problème plus aigu encore pour une boîte qui est souvent au niveau de la rue, hors de portée du réseau domestique. De plus, le Wifi consomme trop d'énergie pour un objet qui ne communique que ponctuellement, rarement plus d'une fois par jour.





Pour sa boîte aux lettres, Concierge s'est donc rabattu sur Picowan, une technologie sans-fil à bas coût, pensée pour les objets connectés, inventée par le français Archos. En installant une prise connectée livrée avec la boîte à lettres, l'utilisateur crée un réseau sans fil à bas débit de 500 mètres de portée théorique, bien assez pour l'essentiel des installations. Comme l'explique Lionel Debruyne, fondateur de Concierge, "Cela fait quatre ans que j'ai ce produit en tête, le souci c'était la connexion sans fil, la boîte aux lettres est souvent trop loin de la maison pour que le Wi-fi fonctionne, et les autres technologies venant de la domotique étaient trop chères à déployer pour un seul objet connecté. Avec Picowan, c'est plus simple, on a pris une boîte aux lettres simple à cinquante euros, pour en faire une boîte connectée à 69 euros."