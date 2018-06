Avec le KEY2, BlackBerry continue de se réinventer tout en sécurité

"On a repris un design iconique qui soit le symbole de votre voie tracée vers le succès", nous explique Logan Bell, senior product manager. Car BlackBerry a aussi une réputation à tenir en matière de design. A première vue, le KEY2 provient d'une famille facilement identifiable et emblématique. Son châssis en aluminium est élégant et robuste (avec du Corning Gorilla Glass), légèrement plus carré sur les bords que son prédécesseur, le dos au revêtement texturé ajoutant une note premium à l'ensemble. Bonne nouvelle, le KEY2 est moins épais et nettement plus léger que son prédécesseur. Il tient ainsi mieux en main, même pour les plus petites.





Signe distinctif et véritable plus-value pour les aficionados, le clavier a été repensé. Il se situe sous un écran de 4,5 pouces qui profite d'un amincissement du bord supérieur pour être plus haut. Du coup, le clavier gagne 20% d'espace supplémentaire et le confort de frappe aussi avec des touches repensées pour frapper plus vite. Le capteur d'empreinte digitale reste sur la barre d'espace. Mais c'est surtout l'apparition de ce petit bouton à pointillés baptisé Speed Key qui va faire la différence. Il permet de transformer n'importe quelle touche lettre en raccourci (52 personnalisables). Ainsi, en appuyant sur la Speed Key+T, vous pouvez ouvrir Twitter. Speed Key+M et votre boîte mail apparaît. Plus besoin de passer par l'accueil pour trouver l'appli. Le clavier continue d'apprendre de vous grâce à la technologie prédictive et sert toujours de trackpad pour naviguer sur l'écran.