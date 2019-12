VIDÉO - Avec le nouveau Mac Pro, Apple signe l'ordinateur de la démesure (mais ce n'est pas le plus cher au monde)

Tout ce que votre ordinateur sait faire, lui le fera plus vite, bien plus vite. Voilà la promesse du nouveau Mac Pro, la station de travail haut-de-gamme d'Apple, que les fans ont attendu de voir arriver pendant près de six ans. Des fans qui l'ont accueilli à grand renfort d'applaudissements quand il a été dévoilé en juin dernier, lors de la conférence développeurs d'Apple à San José, en Californie.

Premier prix : 6.500 euros environ. Pas de surprise, on savait que cet ordinateur de bureau serait cher. Apple l'explique par un design très particulier pour une machine qui a le statut enviable d'être la plus puissante mais aussi la plus extensible de tous les appareils signés du logo à la pomme. Ici, on peut à l'envi rajouter mémoire, stockage ou cartes d'extension. Et c'est justement ainsi que l'addition peut vite devenir très, très salée.