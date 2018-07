Avec les Mi A2 et Mi A2 Lite, Xiaomi mise sur la photo et... Google

Voici donc le Mi A2, digne successeur du couronné de succès Mi A1 qui trônait dans le classement des 10 smartphones les plus vendus de ce début d'année. Comme son prédécesseur, le Mi A2 tournera sous Android One, la version optimisée de Google (donc sous Android Oreo) qui n'embarque aucune surcouche et permet d'avoir les mises à jour rapidement envoyées par Google. Mais la force du Mi A2, c'est son double capteur photo à l'arrière dont une lentille de 20 MP (+ 12 MP pour la seconde), une large ouverture pour les deux capteurs (f/1.75) et un travail fait pour amener plus de lumière. L'intelligence artificielle portée par Android One et le processeur Snapdragon 660 de Qualcomm peaufinent le travail, notamment sur la caméra selfie (20 MP), le mode portrait ou encore l'effet bokeh. Le tout dans un design en aluminium et verre avec un large écran comme les modèles supérieurs, mais pour seulement 249 euros pour le premier modèle (4 Go de RAM et 32 Go de stockage).





Son "petit frère", le Mi A2 Lite, ne bénéficie pas des mêmes caractéristiques de pointe car son but est d'être "le tueur du marché d'entrée de gamme". Exit le port de recharge USB-Type C troqué pour un simple microUSB. Le double capteur photo est bien présent, mais moins performant (12+5 MP à l'arrière). En revanche, l'écran voit large avec un format 19:9 très à la mode et une encoche pour le capteur photo selfie à la manière de l'iPhone. Le tout débutant à 179 euros. De quoi inquiéter sérieusement la concurrence…