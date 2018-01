VIDÉO - Avec Nintendo Labo, la Switch va faire un carton !

Nintendo Labo s’adresse avant tout aux plus jeunes joueurs qui vont s’empresser de construire, personnaliser leurs créations (il y a aussi un kit pour ça !) et lancer la console. Reste une interrogation sur la solidité du produit avec un si jeune public alors que les éléments seront principalement en carton. Pour le savoir, réponse le 27 avril prochain et la sortie des Toy-Con qui pourraient être vendus entre 70 et 80 € le kit.





Un concept accueilli chaudement par la communauté de fans de Big N. Et la preuve, s’il en est, que Nintendo marche plus que jamais sur l’eau depuis un an. On ne pourra pas reprocher au constructeur japonais de ne pas tenter. Et il tient sans doute là un concept qu’il peut décliner à l’envie pour sa console hybride.





Nintendo Labo - Disponible le 27 avril prochain - Plus d'infos sur le site de Nintendo