Avec "Santa Tracker", jouez déjà avec le Père Noël avant de suivre sa tournée en ligne

Ce village enneigé , façon station de montagne, vous propose différentes activités qui vont être débloquées au fil des jours. Google indique, dans le guide aux familles disponibles sur le site, que cet outil a été voulu ludique, pédagogique et interactif, et "pour tous les âges".

Google a également mis son assistant vocal à l’heure des fêtes. Vous pouvez lui demander ce qu’il se passe au village du Père Noël en disant simplement "OK Google, quoi de neuf au pôle Nord ?". Et nous ne saurions trop vous recommander de dire "OK Google, raconte-moi une blague du Père Noël" ou "OK Google, appelle le Père Noël"… Et si vous tapez "Santa" sur Google, sur votre smartphone iOS ou Android, il pourrait bien prendre vie en réalité augmentée sous vos yeux.