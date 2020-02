Avec Mine, découvrez quelles sociétés détiennent vos données personnelles (et comment les effacer)

L'usage de Mine est simplissime. Donnez lui un accès - en lecture uniquement - à votre boîte mail, et le site vous affichera en quelques secondes un rapport sur la taille de ce qu'il appelle votre "empreinte numérique", un rapport chiffré qui a de quoi surprendre. Nous avons testé Mine : alors que nous nous attendions à être connu de quelques centaines de sites tout au plus, ce sont en fait des milliers d'entreprises que Mine a détectées.

Surtout, Mine ne se borne pas à informer l'internaute, il lui permet aussi d'agir. Pour certains services, on peut d'un clic demander à faire effacer les données que l'entreprise détient sur vous : nom, adresse mail, données marketing ou bancaires, toutes devront être retirées de leurs bases. Pour effectuer la requête, Mine envoie un mail comme celui-ci (document PDF, en anglais), en s'appuyant sur le RGPD, le règlement européen qui, depuis mai 2018, permet de mieux protéger nos données personnelles. Une fois la requête partie, le service ou l'entreprise concernés auront 30 jours pour s'exécuter et vous en informer. De quoi simplement se faire oublier de tous les sites, apps et services que vous n'utilisez plus.