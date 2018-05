Avec ses Bullets Wireless, OnePlus veut démocratiser la musique sans fil

Voici donc un produit inattendu, mais qui correspond bien au OnePlus 6 - et ses prédécesseurs- qu'il accompagne. Visuellement, il s'agit d'intra-auriculaires en titane dont la finition avec ses touches de rouge est assez élégante. Légers et fins, les Bullets Wireless proposent une expérience audio "exceptionnelle" dont il faudra juger en conditions plus calmes qu'un showroom de démonstration. Les écouteurs sont de plus magnétiques et permettent de rester fixés autour du cou sans risque de les perdre. Mais ce système d'aimants présente un autre avantage : lorsque vous les accrochez ainsi, ils se déconnectent et coupent la musique du smartphone afin d'économiser de la batterie. Vous les déclipsez pour les remettre et la musique reprend.