Batteries externes pour smartphones : bien s'équiper pendant les vacances

Avec la généralisation de smartphones de plus en plus puissants et de plus en plus fins, l'autonomie est souvent devenue le sujet qui fâche. De quoi expliquer - sans mauvais jeu de mot - l'explosion du marché des batteries portables, ces petites béquilles qui permettent à votre smartphone de finir la journée sans risquer la panne. Un succès plus net encore pendant les vacances comme en ce moment. Problème: l’essentiel des batteries se ressemblent, seule leur capacité et leur prix les différencie, sur un marché où le design fait preuve de peu d'audace dans l'ensemble. Mais il y a des exceptions.