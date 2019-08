Bientôt des autoroutes sans barrières de péage, grâce à la reconnaissance d'images

Plus de barrière, plus de machine pour débiter votre carte bancaire, plus de guichetier non plus, les péages à l'ancienne ont presque déjà vécu, et l'innovation s'accélère. Si d'autres pays, du Portugal à l'Irlande et du Brésil au Costa-Rica, ont déjà des autoroutes automatisées, on n'en est chez nous qu'au stade de l'expérimentation, mais sur des technologies plus avancées, seul avantage majeur à se lancer plus tard.





Côté conducteur, l'expérience est peu ou prou la même partout : vous roulez, un affichage vous prévient que vous êtes bien sur une route à péage, où votre plaque va être lue par des caméras. Pour payer, plusieurs options : soit vous êtes un usager régulier du système, et vous serez directement débité, soit vous aurez quelques jours pour aller payer en ligne le coût de votre trajet. Un trajet plus simple, mais aussi plus rapide: "Sur l'autoroute de Normandie, on voit parfois des embouteillages de trente kilomètres en amont d'un péage", explique un porte-parole des sociétés d'autoroutes. C'est d'ailleurs bien l'A13 qui pourrait bientôt devenir le premier couloir autoroutier sans barrières de péage en France, la SANEF qui l'opère ayant déclaré son intention de démanteler les cinq barrières qui séparent Paris des plages de la Normandie.