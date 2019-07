Bilal Hassani et la loi contre la haine en ligne : "Les réseaux sociaux doivent aussi prendre leurs responsabilités"

Il a tout entendu, tout lu, tout subi. La haine en ligne, le cyber-harcèlement, Bilal Hassani en est victime quasiment tous les jours. "On ne s’y habitue jamais", reconnaît-il. Depuis qu’il a lancé sa chaîne fin 2016, les propos haineux n’ont fait que s’amplifier contre le jeune chanteur que la France découvrit dans The Voice Kids la même année. "Je suis un enfant de YouTube. Je me filmais déjà petit. J’ai eu envie de lancer ma chaîne pour créer un lien spécial et fort avec les abonnés, pouvoir raconter des bêtises et pratiquer ma musique", raconte à LCI le jeune homme de bientôt 20 ans.





Mais avec la notoriété naissante, le rêve et les belles envies se sont quelque peu noircis. "Mon audience était déjà grandissante sur ma chaîne YouTube. Elle a bondi et évolué avec l’Eurovision (ndlr : il a représenté la France au concours en mai dernier)," confie-t-il. En bien comme en mal. Si Bilal s’est retrouvé avec un public plus âgé, plus familial et différent, il a aussi fait le plein de "trolls" qui ne le connaissaient pas forcément jusque-là. "La médiatisation a fait que la haine était encore plus dense après ma qualification pour l’Eurovision. J’ai arrêté d’aller sur Twitter par exemple", confie le chanteur. "Mais je n’ai pas supprimé mon compte pour autant car cela aurait été une victoire pour ceux qui m’insultent."