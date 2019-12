Changement, Facepalm, Gen Z, rap… : voici le portrait-robot de l'utilisateur de Tinder

Tinder dresse le bilan de l’année 2019, en France et dans le monde, sur son service en passant au crible les usages, centres d’intérêt et interactions de ses membres afin de définir le portrait-robot de son utilisateur. Et sans surprise, les 18-25 ans, plus communément appelés Génération Z ou Gen Z, ont fini par y prendre le pouvoir. Ils représentent désormais la majorité des utilisateurs de la plateforme de rencontres.

Et que veut cette Gen Z ? Du changement à en croire ce "Year in Swipe" de Tinder. A regarder de plus près les bios des membres, les mots "changement", "engagement" et "bio" ont ainsi la cote et ont été les plus utilisés cette année. Une envie de faire bouger les ligne car le mot suivant le plus intégré aux bios des utilisateurs Tinder est "environnement". Et sans surprise, Greta Thunberg est désormais bien plus souvent mise en avant dans les textes de présentation des Français qu’Antoine Griezmann ou Kylian Mbappé. "La nouvelle génération souhaite rencontrer une personne, non pas seulement pour ‘matcher’ mais aussi pour s’engager", indique Tinder dans son rapport.

Bref, exit les voyages (qui sont au contraire trois plus cités par les utilisateurs de la génération Y) pour la Gen Z. Désormais, on parle causes ou missions avant tout. Même si Netflix reste énormément mentionné…