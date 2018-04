Des bactéries lumineuses pour s'éclairer sans électricité, la solution pour moins consommer

Certains animaux, des végétaux et des bactéries, ont la particularité d'émettre de la lumière. C'est ce qu'on appelle la bioluminescence. Ce phénomène provient d’une réaction chimique au sein d’un organisme vivant. On peut l'observer chez la luciole et chez certains organismes marins comme les algues et les méduses. Une lumière naturelle qu'on peut adapter à notre société pour diminuer la consommation d'électricité. Démonstration en plateau dans le cadre de notre rubrique "Demain".