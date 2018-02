Crypto-monnaies : au Venezuela, le "Petro" arrive !

Reste surtout à savoir si les investisseurs vont suivre. Pour Philippe Rodriguez, cofondateur de la Maison du Bitcoin, "l'idée est bonne et mauvaise (...) En général, états souverains et crypto-monnaies ne font pas bon ménage", explique-t-il. "Il n'empêche que s'ils se font bien conseiller, s'ils apportent les bonnes garanties aux risques que pose le Petro, l'argent pourrait arriver très vite. Ca montre bien les limites des embargos financiers, face à des crypto-monnaies qui offrent une liberté absolue, on est bien là devant des procédés post-capitalistes." Quand à savoir si l'investisseur va lui réserver son compte en Petros : "On regarde ceci avec attention". Le lancement est prévu pour le 20 février prochain. Nicolas Maduro est lui déjà passé à la suite, militant désormais pour que les pays de l'OPEP lancent une crypto-monnaie... commune.