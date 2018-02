Bitcoin : tout ce que vous devez savoir sur la blockchain

Pour Frédéric Montagnon, fondateur de Legolas, une plateforme d’échange de cryptomonnaies qui a aussi la sienne, le bitcoin et les autres ne remplaceront pas le dollar et l’euro de sitôt. "Je ne crois pas à la notion de monnaie, les Etats ne vont pas renoncer si simplement à leur monopole sur l’émission de monnaie." Pour l’entrepreneur, l’opportunité est ailleurs. "Aujourd’hui, toute la domination américaine, tout son soft power, est basé sur le digital. Avec la blockchain, on a une occasion unique, un nouveau protocole de l’internet que les géants d’aujourd’hui ne contrôlent pas. Si l’on veut concurrencer un jour Facebook et Google, on peut désormais le faire avec des millions de petites briques, de petits projets, qui se financeront en lançant des millions de monnaies. On n’aura pas deux fois ce genre de chance."