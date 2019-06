Bitcoin, Ethereum, Ripple et maintenant Libra de Facebook... 6 questions pour tout comprendre aux crypto-monnaies

C’est une monnaie virtuelle, 100% électronique, créée afin de pouvoir réaliser des paiements en ligne en évitant d’avoir recours à une institution financière classique et donc sans avoir à réaliser des changements de devises. Faute de support physique (billet, pièce…), la crypto-monnaie doit posséder un système chiffré pour s’assurer qu’elle est la propriété d’une personne qui dispose d’un "code" pour l’utiliser (informations personnelles, empreinte digitale, etc.).





Les informations liées au paiement sont découpées en un réseau de fichiers (Blockchain) gérés par des milliers d’ordinateurs qui valident et enregistrent les transactions. C’est une façon de stocker et transmettre des informations de manière sécurisée, transparente et décentralisée, avec historique des opérations. Mais où chacun n’écrit qu’une seule ligne et ne peut toucher à celles des autres.