Black Friday : face aux (fausses) promos alléchantes, comment ne pas se faire berner ?

ATTENTION – Le Black Friday démarre "officiellement" ce vendredi 29 novembre. Mais depuis une semaine, il bat déjà son plein. -30, -50, -75 % : les réductions affolantes font briller les yeux des acheteurs. Pourtant, il arrive qu’elles soient bien plus belles que dans la réalité. Car les prix avant remise ne sont pas toujours ceux que l'on croit vraiment…

Votre boite mail est inondée de promotions plus attirantes les unes que les autres pour le Black Friday. On vous vante des -30, -50 voire -80% de ristourne exclusive pour l'événement qui débute "officiellement" ce vendredi. Mais, comme on le réalise souvent en boutique, les apparences sont aussi souvent trompeuses en ligne. Et les prix d'origine artificiellement gonflés ou légèrement mensongers. De manière générale, le Black Friday concerne majoritairement des produits sortis quelques mois auparavant. Il permet aux vendeurs d’écouler des surplus de stocks en échange de belles remises. Mais bien souvent, ces mêmes produits ont déjà été sujets à des prix à la baisse et connaissent une nouvelle dégringolade, soudaine, au moment du Black Friday. Et avoir cela en tête fait bien souvent relativiser la réduction annoncée.

Des prix initiaux à bien vérifier

En allant sur Google Shopping, la nouvelle plateforme d’e-commerce multi-enseignes de Google, on constate par exemple que le mijoteur Cookeo+ USB (référence CE853100) est l’un des produits les plus recherchés. Sur le site, il est annoncé à 169,99 € au lieu de 199,99 €, soit environ 15% de remise chez de nombreux vendeurs A son lancement début 2018, le prix de vente conseillé du Cookeo+ USB par Moulinex, son fabricant, était alors de 300 euros. Mais il a rapidement fondu et peu de clients l’ont acheté plein pot. La Redoute annonce pourtant en fanfare une réduction de 33% sur l’appareil, vendu sur son site à… 199,99 € (au lieu de 299 €) ! Mis en vente à 859 € en septembre 2018, l’iPhone XR 64 Go a quant à lui vu son tarif initial chuter, en raison notamment de la sortie de son successeur l’iPhone 11 en septembre dernier. Sur le site d’Apple, il est désormais vendu en prix de départ à 709 €. Sur Cdiscount, on trouve ainsi des remises de 260 € sur le smartphone, vendu 589,99 € au lieu de 850 € (en noir 64 Go). Et le même appareil, mais en rouge, affiche pour sa part – 310 €, c'est-à-dire 589 € au lieu de... 899,99 € (!). Or l’iPhone XR 64 Go n’avait pas de variation de prix en fonction de la couleur, mais seulement selon le stockage choisi.... S’affiche ainsi une farandole de remises impressionnantes, mais accompagnées de prix de départ pas forcément exacts. Il s’agit là des offres de revendeurs tiers que Cdiscount met en avant sur sa marketplace et qui ont liberté d'afficher le tarif qu'ils veulent. Le site français propose, quant à lui, l’iPhone XR 64 Go sans réduction ostentatoire à 659 €, ce qui correspond néanmoins à une petite remise.

Capture d'écran

Misez sur les comparateurs

Pour ne pas vous laisser berner par le Black Friday, n’hésitez pas à utiliser des comparateurs en ligne comme celui de Google Shopping, ou encore ceux d’Idealo ou de LeDénicheur. Il suffit de taper le nom et/ou la référence du produit que vous cherchez pour obtenir un état des lieux des prix de vente, et de départ bien souvent, sur différents sites. Idealo et LeDénicheur proposent également un historique de l’évolution du tarif. Vous aurez ainsi un meilleur regard sur la fluctuation du prix ces derniers mois et sur les prévisions pour les semaines à venir.

Si vous ne profitez pas du Black Friday pour faire quelques économies, sachez cependant que, bien souvent, les prix repartent à la hausse début décembre avec la perspective des achats de Noël tardifs. Et vous pourriez vous retrouver alors à payer bien plus que le prix avant solde, si tant est que l’objet de toute votre attention est soudainement plébiscité par le Père Noël et ses elfes…