Blanchiment d'argent, plagiat, données personnelles en danger : Fortnite sous le feu des critiques

Ce n’est pas la première fois que Fortnite est sous le feu des critiques. Outre des accusations de plagiat pour des danses reprises sans l'autorisation des créateurs, mais aussi son concept tout entier, la sécurité du jeu est également dans le viseur. L’éditeur de systèmes de sécurité Check Point Software technologies a par exemple fait remonter une énorme faille qui mettrait en péril les données personnelles de la quasi-totalité des joueurs. L’arnaque consiste à attirer ceux en quête de V-Bucks gratuits ou à bas prix sur de faux sites Fortnite où ils devront s’identifier en donnant leurs identifiant et mot de passe, laissant libre accès à leurs données personnelles et bancaires. Une aubaine pour les pirates qui n’ont plus qu’à revendre le tout d’un clic. Ils ont ainsi récupéré le jeton d’identification (via aussi des accès par compte tiers : Facebook, Xbox Live, Nintendo, Playstation Network ou Google).





Une autre faille du même genre permettait même d’accéder aux conversations écrites ou vocales par l’intermédiaire du micro des joueurs. Epic a rapidement confirmé avoir réglé cette vulnérabilité, mais pas encore les autres. On comprend mieux la petite annonce déposée par la DGSE pour un stagiaire capable de débusquer les failles des jeux vidéo les plus populaires –dont Fortnite- et de les exploiter…