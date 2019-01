Bloquer le téléphone de votre enfant s’il ne vous répond pas, vous en rêvez ? Voici l'appli qu'il vous faut

Mais l’application n’a pas reçu que des retours enthousiastes. De nombreux parents britanniques se sont notamment émus du contrôle "abusif" que cela pouvait entraîner. "Apprenez à votre enfant à vous respecter suffisamment pour vous rappeler. Ne laissez pas les autres souffrir car vous ne pouvez pas être un parent décent", écrit ainsi un internaute sur la page Play Store du projet. Un message auquel l’intéressé a répondu en rappelant que "les deux parties doivent accepter l’installation de l’application". "Et chacun peut bloquer l'autre afin d'atténuer la situation que vous avez mentionnée".





Voulu comme "un mécanisme de sécurité" et un moyen de "simplifier la communication" entre parents potentiellement inquiets et adolescents désireux d’acquérir un peu d’autonomie, ReplyASAP a, quoi qu'il en soit, déjà été téléchargée plus de 100.000 fois (elle existe en plusieurs langues -mais pas en français- et est disponible dans de nombreux pays).