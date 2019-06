"BlueKeep", la faille de Windows qui menace un million de PC, mène-t-elle une fois de plus à la NSA américaine ?

Le problème, c'est que l'agence n'a aucune motivation à avertir Microsoft et les autres quand elle découvre une porte d'entrée dans leurs systèmes. Pour la NSA, les meilleures failles sont celles qui durent, même si leur existence est une menace pour la sécurité de tous les utilisateurs et de toutes les entreprises concernés. Sur le plan de la sécurité pure, le consensus des experts est clair : l'agence est terriblement irresponsable. Comme l'explique Snowden, dans les murs de la NSA, on se lamente régulièrement de voir des failles de sécurité corrigées. D'autant qu'une fois une faille découverte, l'agence développe ses propres outils pour l'exploiter, des logiciels de détection et de pénétration des systèmes qui permettent de mettre la main sur des informations jusque-là inaccessibles.





Un système efficace, mais pas très moral, qui aurait pu perdurer en silence, si ce n'était une fuite, la fuite de trop. En 2016, un groupe baptisé "The Shadow Brokers" a ainsi annoncé qu'il détenait le catalogue des logiciels de piratage de la NSA, ses méthodes, ses outils et les failles utilisées. Une boîte à outils datant de 2013, que les pirates ont mis aux enchères, sans trouver preneur. Depuis, le groupe -qui selon les hypothèses serait composé de hackers d'Europe de l'Est ou tout simplement des agents du FSB russe- a publié certains outils, certains exploits, ces logiciels qui permettent justement de profiter d'une faille. C'est exactement ce qui s'est passé il y a trois ans, quand le ver WannaCry a infecté plus de 200.000 ordinateurs dans 150 pays, demandant une rançon à leurs propriétaires sous peine de détruire les données qui s'y trouvaient. Un ransomware à une échelle sans précédent, qui aurait causé plus de quatre milliards de dollars de pertes aux entreprises affectées. Une faille qui aurait été corrigée à temps et à coup sûr si la NSA l'avait signalée.